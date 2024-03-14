ЦБ РФ установил курс евро с 15 марта в размере 100,2625 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 100,2625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,56 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61649,428 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 550,307 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 12,7103 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6745 руб., максимальный - 12,7425 руб. Было заключено 60096 сделок. Объем торгов составил 141800,56... Минимальный курс юаня составил 12,6745 руб., максимальный - 12,7425 руб. Было заключено 60096 сделок. Объем торгов составил 141800,56...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,96 коп. и составил 100,2225 руб. Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,5075 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 41756,41... Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,5075 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 41756,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,32 коп. и составил 91,6291 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,41 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,41 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста в преддверии президентских выборов в России. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX... читать дальше

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Группа "Черкизово", начавшая в 2023 году экспорт соевого масла со своего маслоэкстракционного завода в Липецкой области ("Черкизово-Масла"), планирует в этом году отгрузить за рубеж до 17 тыс. тонн этой продукции, сообщается пресс-релизе компании. Он приурочен к отправке в Китай... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил при определении места строительства новых верфей учитывать целесообразность развития судостроения на Дальнем Востоке. "Что касается судостроения, здесь нам нужно будет вот с чем определиться: есть необходимость, судя по всему, в... читать дальше

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Индия в январе импортировала 20,451 млн тонн нефти - сопоставимо с показателем января-2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 19,336 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2023 года импорт вырос на... Месяцем ранее страна закупила 19,336 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2023 года импорт вырос на... читать дальше

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Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 марта 2024 года составила 75,65 млрд белорусских рублей, что соответствует уровню на начало года, сообщил Нацбанк... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. Компания объясняет годовую динамику прибыли "изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных... читать дальше

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Доходность государственных облигаций США умеренно повышается, инвесторы оценивают данные о ценах производителей в Штатах, которые выросли в феврале сильнее прогнозов. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), составив... Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), составив... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,90 коп. и составил 12,7071 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6695 руб., максимальный - 12,7385 руб. Было заключено 17840 сделок. Объем торгов составил 55972,28... Минимальный курс юаня составил 12,6695 руб., максимальный - 12,7385 руб. Было заключено 17840 сделок. Объем торгов составил 55972,28...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,57 коп. и составил 91,5554 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 91,9425 руб. Было заключено 5004 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 91,9425 руб. Было заключено 5004 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Экономика РФ станет четвертой в мире до 2030 года при устойчивом росте темпами не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%, что даст примерно 20-процентный рост к 2030 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами... читать дальше

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РФ в новом, 2024/2025 сельхозгоду (июль-июнь) может экспортировать 66 млн тонн зерна, в том числе 54 млн тонн пшеницы. Такой прогноз директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина озвучила на конференции "Растениеводство России" в... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки, которые дифференцируют размер кредитного плеча для работы форекс-дилеров, оставив его на уровне 1/50 для квалифицированных инвесторов - физических лиц и снизив до 1/30 и 1/40 в зависимости от типа контракта для граждан,... читать дальше

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