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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 483,5 млрд руб.
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14 марта 2024 года 09:48

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 483,5 млрд руб.

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14 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 483,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1575 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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