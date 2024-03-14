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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
Максимумы годовой инфляции в 2024 г. придутся на 2-й квартал - ЦБ РФ
ЦБ ожидает, что пик годовой инфляции в РФ придется на второй квартал 2024 года, сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам в Новосибирске в четверг. "Что касается максимумов годовой...
 
Власти обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков
В правительстве начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков в розничной торговле. Им на замену должны прийти электронные аналоги. В этой связи Минприроды собирало 13 марта совещание с другими ведомствами, ритейлом и...
 
Число фишинговых ресурсов растет из-за дешевых готовых решений
Количество фишинговых ресурсов, выявленных в прошлом году, выросло на 48%, до 212 тыс., следует из данных BI.ZONE. В 2022 году она обнаружила 111 тыс. таких сайтов, а в 2021 году - 70 тыс. Только за январь и февраль 2024 года выявлено 41 тыс....
 
14 марта 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 03 по 09 марта
15:30 Изменение цен производителей в США февраль 2024
15:30 Объемы розничных продаж в США февраль 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 25 февраля по 02 марта
17:00 Товарные запасы на складах США январь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
14 марта 2024 года 14:05
Безработица в ОЭСР в январе снизилась до 4,8%
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе опустилась до 4,8% по сравнению с пересмотренными 4,9% в предыдущий месяц, говорится в сообщении организации.

Это соответствует рекордно низкому уровню, который ранее был...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:41
Altria продаст акции AB InBev примерно на $2,5 млрд
Американская Altria Group, одна из крупнейших табачных компаний мира, планирует разместить 35 млн акций бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev), говорится в пресс-релизе Altria.

Ожидается, что андеррайтеры размещения получат опцион на покупку...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:33
Доля льготной ипотеки в России составила в феврале почти 40%
Доля льготной ипотеки в общем объеме сделок в России в феврале составила 38%, подсчитали эксперты "Домклик" Сбербанка.

"В феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России составила 38%. В результате существенных ограничений в условиях льготных программ...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:25
МЭА: при сохранении ограничений ОПЕК+ мировой нефтерынок в 2024 г. ждет дефицит нефти
МЭА повысило прогноз поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в первом квартале на 100 тыс. баррелей в сутки - до 102 млн б/с, а по итогам 2024 года понизило на 900 тыс. б/с - до 102,9 млн б/с, говорится в отчете агентства.

Начиная с этого отчета, МЭА предполагает,...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:18
Европейские фондовые рынки торгуются в плюсе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в четверг, участники рынков следят за корпоративными и макроэкономическими новостями.

Инвесторы с нетерпением ждут выхода ключевых статданных в США, включая статистику по рынку труда и...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 14 марта снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,69 пункта (0,412%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3306,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3318,22 (-0,07%) пункта,...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:15
Нефтеэкспорт РФ в феврале снизился на 1,7%, доходы упали на 0,9% - МЭА
Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,6 млн б/с (на 1,7%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 0,9% - до $15,7 млрд, поскольку влияние снижения объемов экспорта нефти было лишь частично...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:08
НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с признаками манипулирования
Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала перечень критериев для выявления сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком, говорится в сообщении...    читать дальше
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14 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 92/94,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 92/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 115 коп., средний...
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14 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,67/95,32 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,67/95,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,87/104,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,87/104,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...
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14 марта 2024 года 13:01
Экспорт масложировой продукции из России к 3 марта вырос на 17,9%
РФ с начала года по 3 марта экспортировала 1,75 млн тонн масложировой продукции, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз.

"Масложировая отрасль остается одним из лидеров российского продовольственного экспорта. В прошлом году было...    читать дальше
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14 марта 2024 года 12:53
В этом году сбор сои в РФ вновь может стать рекордным
В России сбор сои в этом году вновь может стать рекордным, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Вполне возможен очередной рекорд при прочих равных условиях", - заявил Рылько на конференции "Растениеводство России" в четверг в...    читать дальше
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14 марта 2024 года 12:45
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом СПОД в 2023 году составила 1,48 трлн руб.
Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 480,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в...    читать дальше
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14 марта 2024 года 12:37
Решение вывести Danone из временного госуправления связано с целесообразностью - Песков
Решение об отмене национализации активов компании Danone связано с целесообразностью, какой-то тенденции в отношении других компаний здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждое решение - это...    читать дальше
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14 марта 2024 года 12:29
Процентные ставки в США вряд ли вернутся к допандемийным уровням - Йеллен
Маловероятно, что рыночные процентные ставки вернутся к уровням, которые преобладали до того, как пандемия COVID-19 спровоцировала волну инфляции и повышение доходности облигаций, полагает министр финансов США Джанет Йеллен.

Отвечая на вопрос журналистов, почему...    читать дальше
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