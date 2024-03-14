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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе опустилась до 4,8% по сравнению с пересмотренными 4,9% в предыдущий месяц, говорится в сообщении организации. Это соответствует рекордно низкому уровню, который ранее был... Это соответствует рекордно низкому уровню, который ранее был... читать дальше

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Американская Altria Group, одна из крупнейших табачных компаний мира, планирует разместить 35 млн акций бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev), говорится в пресс-релизе Altria. Ожидается, что андеррайтеры размещения получат опцион на покупку... Ожидается, что андеррайтеры размещения получат опцион на покупку... читать дальше

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Доля льготной ипотеки в общем объеме сделок в России в феврале составила 38%, подсчитали эксперты "Домклик" Сбербанка. "В феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России составила 38%. В результате существенных ограничений в условиях льготных программ... "В феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России составила 38%. В результате существенных ограничений в условиях льготных программ... читать дальше

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МЭА повысило прогноз поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в первом квартале на 100 тыс. баррелей в сутки - до 102 млн б/с, а по итогам 2024 года понизило на 900 тыс. б/с - до 102,9 млн б/с, говорится в отчете агентства. Начиная с этого отчета, МЭА предполагает,... Начиная с этого отчета, МЭА предполагает,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в четверг, участники рынков следят за корпоративными и макроэкономическими новостями. Инвесторы с нетерпением ждут выхода ключевых статданных в США, включая статистику по рынку труда и... Инвесторы с нетерпением ждут выхода ключевых статданных в США, включая статистику по рынку труда и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,69 пункта (0,412%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3306,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3318,22 (-0,07%) пункта,... читать дальше

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Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,6 млн б/с (на 1,7%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 0,9% - до $15,7 млрд, поскольку влияние снижения объемов экспорта нефти было лишь частично... читать дальше

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Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала перечень критериев для выявления сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком, говорится в сообщении... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 92/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 115 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,67/95,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,87/104,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...

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РФ с начала года по 3 марта экспортировала 1,75 млн тонн масложировой продукции, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз. "Масложировая отрасль остается одним из лидеров российского продовольственного экспорта. В прошлом году было... "Масложировая отрасль остается одним из лидеров российского продовольственного экспорта. В прошлом году было... читать дальше

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В России сбор сои в этом году вновь может стать рекордным, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Вполне возможен очередной рекорд при прочих равных условиях", - заявил Рылько на конференции "Растениеводство России" в четверг в... читать дальше

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Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 480,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в... Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в... читать дальше

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Решение об отмене национализации активов компании Danone связано с целесообразностью, какой-то тенденции в отношении других компаний здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждое решение - это... "Каждое решение - это... читать дальше

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Маловероятно, что рыночные процентные ставки вернутся к уровням, которые преобладали до того, как пандемия COVID-19 спровоцировала волну инфляции и повышение доходности облигаций, полагает министр финансов США Джанет Йеллен. Отвечая на вопрос журналистов, почему... Отвечая на вопрос журналистов, почему... читать дальше

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