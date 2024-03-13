Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1729 руб.

Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,1675 руб. за евро.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,87 коп. и составил 100,1729 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62199,735 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,753 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,87 коп. и составил 100,1729 руб. Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25... Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,38 коп. и составил 91,5259 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,18 руб., максимальный - 91,945 руб. Было заключено 15518 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,18 руб., максимальный - 91,945 руб. Было заключено 15518 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,79 коп. и составил 12,6982 руб. Минимальный курс юаня составил 12,637 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 83989 сделок. Объем торгов составил 176568,94... Минимальный курс юаня составил 12,637 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 83989 сделок. Объем торгов составил 176568,94...

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 марта символически снизились относительно предыдущей недели на 0,02% после аналогичного понижения с 27 февраля по 4 марта и небольшого роста, на 0,01%, с 20 по 26 февраля, сообщил в среду Росстат. Средняя стоимость литра... Средняя стоимость литра... читать дальше

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Инфляция в РФ с 5 по 11 марта 2024 года составила 0% после 0,09% с 27 февраля по 4 марта, после 0,13% с 20 по 26 февраля, 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщила Федеральная служба государственной статистики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть (Brent поднялась до $83,5 за баррель). В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... читать дальше

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Ситуация на российском рынке труда остается напряженной, кадровый дефицит влияет на производственные планы предприятий и заставляет их не только повышать расходы, но и искать более сложные решения, следует из результатов ежемесячного опроса, проводимого региональными... читать дальше

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Законопроект правительства РФ о расширении перечня погашаемых банкротом налогов за счет средств от реализации предметов залога нивелирует ценность этого института для кредиторов, может привести к удорожанию заимствований, считает комитет Госдумы по финансовому рынку. По его... читать дальше

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"ЕвроХим" запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по производству фосфорных удобрений в Бразилии мощностью 1 млн тонн в год, сообщила компания. Общий объем инвестиций в проект, который "ЕвроХим" купил в начале 2022 года у норвежской Yara на стадии строительства,... Общий объем инвестиций в проект, который "ЕвроХим" купил в начале 2022 года у норвежской Yara на стадии строительства,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить разницу между ставкой основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) и ставкой по депозитам (deposit facility rate, DFR) до 15 базисных пунктов с текущих 50 б.п., говорится в новых принципах реализации... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1536 тыс. баррелей - до 446,994 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5662 тыс. баррелей и составили 234,083 млн... читать дальше

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СИБУР с апреля трансформирует модель управления бизнесом и переходит от структуры работы в рамках продуктовых дирекций к отраслевой модели, сообщила компания. Так, взамен действовавших ранее Дирекции базовых полимеров, Дирекции пластиков и органического синтеза и... Так, взамен действовавших ранее Дирекции базовых полимеров, Дирекции пластиков и органического синтеза и... читать дальше

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ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 7-12 марта). По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали рост экономики в 2024... По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали рост экономики в 2024... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,16 коп. и составил 12,6981 руб. Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,781 руб. Было заключено 26370 сделок. Объем торгов составил 88799,71 млн... Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,781 руб. Было заключено 26370 сделок. Объем торгов составил 88799,71 млн...

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