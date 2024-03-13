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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1729 руб.
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13 марта 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1729 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,87 коп. и составил 100,1729 руб. Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,1675 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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