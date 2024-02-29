ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 90,8423 руб.

29 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 90,8423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,69 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60817,145 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 231,858 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 88,55 коп. и составил 90,8664 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,5225 руб., максимальный - 91,4525 руб. Было заключено 24628 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,5225 руб., максимальный - 91,4525 руб. Было заключено 24628 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 80,95 коп. и составил 98,5752 руб. Минимальный курс евро составил 98,305 руб., максимальный - 99,04 руб. Было заключено 14503 сделки. Объем торгов составил 60729,01 млн... Минимальный курс евро составил 98,305 руб., максимальный - 99,04 руб. Было заключено 14503 сделки. Объем торгов составил 60729,01 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,74 коп. и составил 12,5691 руб. Минимальный курс юаня составил 12,521 руб., максимальный - 12,6375 руб. Было заключено 91410 сделок. Объем торгов составил 190689,14... Минимальный курс юаня составил 12,521 руб., максимальный - 12,6375 руб. Было заключено 91410 сделок. Объем торгов составил 190689,14...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Банк России рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, поскольку такие операции сопряжены с риском для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность. Рекомендации опубликованы... читать дальше

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РФ может ввести запрет на экспорт сахара за пределы ЕАЭС до конца текущего сахарного сезона (по 31 июля 2024 года включительно), сообщают источники на рынке. Согласно информации телеграм-канала Sugar.ru, перспектива ограничения экспорта обсуждалась на совещании в... Согласно информации телеграм-канала Sugar.ru, перспектива ограничения экспорта обсуждалась на совещании в... читать дальше

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ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны. Темпы роста ускорились до максимума за шесть кварталов. Во втором финквартале, по уточненным... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в четверг подъемом после публикации данных об инфляции в США. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с... Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с... читать дальше

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Правительство РФ с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Постановления об этом подписаны, сообщается в телеграмм-канале правительства. "Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода... "Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода... читать дальше

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Экономика Канады в четвертом квартале 2023 года выросла на 1% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного подъема, на 0,8%. Относительно третьего квартала канадский ВВП вырос на... Относительно третьего квартала канадский ВВП вырос на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,95 коп. и составил 12,5657 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5335 руб., максимальный - 12,6445 руб. Было заключено 34284 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс юаня составил 12,5335 руб., максимальный - 12,6445 руб. Было заключено 34284 сделки. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 97,49 коп. и составил 90,8609 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,5025 руб., максимальный - 91,33 руб. Было заключено 6842 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,5025 руб., максимальный - 91,33 руб. Было заключено 6842 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Новый национальный проект, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, может потребовать более 1 трлн рублей до 2030 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Сегодня президент страны озвучил национальный проект с названием... "Сегодня президент страны озвучил национальный проект с названием... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 215 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 202 тыс., а не 201 тыс., как... читать дальше

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Доходы населения США в январе 2024 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Рост показателя стал рекордным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading... Консенсус-прогноз, который приводит Trading... читать дальше

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