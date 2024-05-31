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31 мая 2024 года 09:24
Дома россиян хотят оборудовать погодными датчиками
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IMAGO/TACC
31 мая. FINMARKET.RU - Власти рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов (МКД) устройствами погодного регулирования. Цель - повышение энергоэффективности и снижение трат граждан на тепло. Такие приборы реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность отопления. Инициатива была предложена во время заседания комиссии Госсовета по энергетике, следует из протокола заседания, пишут "Известия". "Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться", - заявили газете в министерстве. Там отметили, что основная задача такого регулирования - поддержание оптимального соотношения между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Оборудование многоквартирных домов такими датчиками реализуется в совокупности с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), пояснили в министерстве. "Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%. Площадь многоквартирных домов с АИТП в 2022-м выросла на 2,8% (с 1,18 млрд до 1,21 млрд кв. м) по сравнению с 2021-м. Вместе с тем доля МКД, оборудованных АИТП, от общего количества зданий составляет всего 12,7%", - рассказали в Минэкономразвития. По оценкам министерства, ежегодно необходимо оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД, что потребует порядка 5,8 млрд рублей. Идея установки погодных датчиков положительно себя показала и в общемировой практике, и в России, но самый сложный и тонкий в этой инициативе момент - в самом жилфонде, отметил член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев.
Опубликовано Финмаркет
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