В апреле промпроизводство выросло на 3,9%

Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%

29 мая. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2024 года составил 3,9% в годовом сравнении после роста на 4,0% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-апрель 2024 годав РФ увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в апреле 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 3,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,2% после роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В апреле ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 8,3% в годовом сравнении с 6,0% в марте (за январь-апрель рост на 8,7%).

В добывающем секторе в апреле производство снизилось 1,7% после роста на 0,4% в марте (за январь-апрель рост на 0,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в апреле было зафиксировано снижение на 0,8% после повышения на 4,1% в марте (за январь-апрель рост на 3,8%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в апреле составил 2,3% после увеличения на 4,6% в марте (за январь-апрель прирост на 4,1%).

Отрасли, значительно нарастившие производство в апреле 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 44,3%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 36,7%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 35,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 24,5%; производство прочих готовых изделий - на 22,2%; производство мебели - на 17,0%; выпуск электрического оборудования - на 9,1%; ремонт машин и оборудования - на 8,1%; производство продуктов питания - на 7,8%, напитков - на 10,0%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 7,3%; производство химических веществ и химических продуктов - на 4,3%; производство текстильных изделий - на 4,1%, производство одежды - на 4,0%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 4,7%, производство бумаги - на 4,5%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 4,3%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4,0%; производство табачных изделий - на 3,8%; металлургическое производство - на 1,0%; добыча металлических руд - на 1,2%.

Отрасли, снизившие объемы производства в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - на 4,8%; добыча прочих полезных ископаемых - на 5,0%; добыча угля - на 2,2%; производство кожи и изделий из кожи - 1,7%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.

Согласно данным Росстата, производство продуктов питания в РФ в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,2%, напитков - на 14,2%.

В апреле по сравнению с мартом производство продуктов питания снизилось на 2,4%, в годовом выражении отмечен рост на 7,8%. Производство напитков в минувшем месяце по сравнению с мартом снизилось на 2,9%, в годовом выражении - выросло на 10%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за 4 месяца по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,3%, до 1,7 млн тонн. В апреле в годовом выражении производство было ниже на 0,6%, по сравнению с мартом этого года - на 2,8%.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 4 месяца было произведено 1,2 млн тонн (на 5,3% больше), колбасных изделий - 786 тыс. тонн (на 4,4% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 1,5 млн тонн (на 3,2% больше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-апреле в годовом выражении выросло на 27,8%, до 2,9 млн тонн, маргарина - на 4,1%, до 155 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы за 4 месяца выработали 108 тыс. тонн сливочного масла, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Производство сыра выросло на 14%, до 279 тыс. тонн, творога - на 5,2%, до 157 тыс. тонн.

Соков выработано 626 млн условных банок, это в 1,4 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Мукомолы произвели 3,1 млн тонн муки (на 10,2% больше). Крупы выработано 663 тыс. тонн (на 8,4% больше), хлебобулочных изделий выпечено 1,6 млн тонн (на 0,9% меньше).

Производство сахара составило 843 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-апреле выпустили 1,4 млн тонн сладостей, что на 9,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2024 года выросло в годовом выражении на низкой базе в 2,3 раза; грузовиков - на 19,7%.

За 4 месяца 2024 года в РФ было выпущено 224 тыс. легковых автомобилей - на 92,5% больше, чем за тот же период 2023 года. Абсолютного показателя их выпуска за апрель Росстат не приводит, но уточняет, что за прошлый месяц их было произведено в 2,3 раза больше г/г и на 0,8% больше, чем в марте текущего года. Исходя из данных прошлых докладов Росстата, следует, что в апреле в стране было выпущено порядка 63 тыс. легковых автомобилей.

Грузовиков за январь-апрель 2024 года в РФ произведено 60,3 тыс. шт. (+26,6%). За прошлый месяц их было сделано на 19,7% больше, чем в апреле 2023 года, и на 10,9% больше, чем в марте текущего. Таким образом, исходя из предыдущих докладов Росстата, в апреле было выпущено примерно 16,9 тыс. грузовых автомобилей.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за 4 месяца 2024 года выросло на 31%, до 5,2 тыс. шт. В апреле их было выпущено на 20,7% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 4,7% меньше, чем в марте нынешнего года.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта, по данным Росстата, за 4 месяца увеличился на 17,9%, до 74,4 тыс. шт. В апреле он был на 17,6% больше г/г и на 8,7% больше м/м.

Кузовов для автотранспортных средств за январь-апрель сделано 14,6 тыс. шт. (+32,8%). В прошлом месяце их выпуск, по оценке Росстата, взлетел г/г на 44,3% и был практически на уровне марта этого года (+0,4%).