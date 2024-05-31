.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В январе-апреле бюджет программ льготных автокредитов в РФ выбран на 60%, льготного автолизинга - почти полностью
Повышение налога на прибыль станет наиболее болезненным для акций банков и энергетических компаний, считают аналитики
31 мая 2024 года 08:42
Пятую часть всех поступлений от НДФЛ обеспечили 0,3% россиян
|0
Антон Вергун/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - Минфин презентовал данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доходы свыше 10 млн руб. в год в прошлом году получали 167 тыс. граждан - это 0,3% от всех плательщиков подоходного налога, следует из материалов ведомства, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, которое прошло 24 мая, пишут "Ведомости". Несмотря на то что эта группа работников была самой маленькой, она обеспечила почти одну пятую всех поступлений от НДФЛ (19%) в прошлом году - 1,2 трлн руб. Доходы граждан свыше 5 млн руб. облагались по повышенной ставке 15%. Наибольшая часть плательщиков НДФЛ - 82,1% - получают годовой доход до 1 млн руб. до вычета налога, следует из документа Минфина. Это самая многочисленная группа плательщиков, которая насчитывает 53,6 млн человек по России. Она обеспечила 38% всех поступлений в бюджет от НДФЛ в прошлом году (2,5 трлн руб.). Столько же налогов поступило от работников с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн руб. Их в стране 11,2 млн человек (17,1% от всех физлиц). Меньше всего бюджет получил от граждан с доходами от 5 млн до 10 млн руб. - 323 млрд руб. В прошлом году такие доходы имели 364 тыс.человек. Как следует из материалов Минфина, всего в стране насчитываются 65,3 млн плательщиков НДФЛ. Хотя, по данным Росстата, на начало 2023 г. в стране было 83,4 млн человек в трудоспособном возрасте. Как сообщалось, на этой неделе Минфин внес в правительство поправки в налоговое законодательство, которые в том числе вводят пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ. Углубление прогрессии НДФЛ принесет бюджету дополнительные 533 млрд руб., следует из законопроекта Минфина. По данным ФНС, поступления в федеральный бюджет от повышенного НДФЛ (2 п. п. из 15%) росли все три последних года. В 2021 г. они составляли 91 млрд руб., в 2022 г. - 149 млрд руб., в 2023 г. - 159,5 млрд руб. По данным Росстата о распределении среднедушевых доходов россиян, самые многочисленные доходные группы - это граждане с заработком 27-45 тыс. руб. в месяц (26% россиян), 45-60 тыс. руб. (14%) и 19-27 тыс. руб. (14%). Доход свыше 100 тыс. руб. (верхняя граница, которую применяет Росстат) имеют 11% россиян. Ведомство формирует эти данные на основе выборочного обследования домашних хозяйств, в том числе методом опроса. Среднемесячная заработная плата россиян (сумма получается путем деления всего фонда оплаты труда на численность работающих граждан) составляла в прошлом году 74 854 руб. По итогам 1-го квартала 2024 г. она увеличилась до 80 582 руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.