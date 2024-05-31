Пятую часть всех поступлений от НДФЛ обеспечили 0,3% россиян

31 мая. FINMARKET.RU - Минфин презентовал данные ФНС с распределением сборовпо четырем доходным группам. Доходы свыше 10 млн руб. в год в прошлом году получали 167 тыс. граждан - это 0,3% от всех плательщиков подоходного налога, следует из материалов ведомства, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, которое прошло 24 мая, пишут "Ведомости" . Несмотря на то что эта группа работников была самой маленькой, она обеспечила почти одну пятую всех поступлений от НДФЛ (19%) в прошлом году - 1,2 трлн руб. Доходы граждан свыше 5 млн руб. облагались по повышенной ставке 15%.

Наибольшая часть плательщиков НДФЛ - 82,1% - получают годовой доход до 1 млн руб. до вычета налога, следует из документа Минфина. Это самая многочисленная группа плательщиков, которая насчитывает 53,6 млн человек по России. Она обеспечила 38% всех поступлений вот НДФЛ в прошлом году (2,5 трлн руб.). Столько же налогов поступило от работников с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн руб. Их в стране 11,2 млн человек (17,1% от всех физлиц).

Меньше всего бюджет получил от граждан с доходами от 5 млн до 10 млн руб. - 323 млрд руб. В прошлом году такие доходы имели 364 тыс.человек.

Как следует из материалов Минфина, всего в стране насчитываются 65,3 млн плательщиков НДФЛ. Хотя, по данным Росстата, на начало 2023 г. в стране было 83,4 млн человек в трудоспособном возрасте.

Как сообщалось, на этой неделе Минфин внес в правительство поправки в налоговое законодательство, которые в том числе вводят пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ. Углубление прогрессии НДФЛ принесет бюджету дополнительные 533 млрд руб., следует из законопроекта Минфина.

По данным ФНС, поступления в федеральный бюджет от повышенного НДФЛ (2 п. п. из 15%) росли все три последних года. В 2021 г. они составляли 91 млрд руб., в 2022 г. - 149 млрд руб., в 2023 г. - 159,5 млрд руб.

По данным Росстата о распределении среднедушевых доходов россиян, самые многочисленные доходные группы - это граждане с заработком 27-45 тыс. руб. в месяц (26% россиян), 45-60 тыс. руб. (14%) и 19-27 тыс. руб. (14%). Доход свыше 100 тыс. руб. (верхняя граница, которую применяет Росстат) имеют 11% россиян. Ведомство формирует эти данные на основе выборочного обследования домашних хозяйств, в том числе методом опроса.

Среднемесячная заработная плата россиян (сумма получается путем деления всего фонда оплаты труда на численность работающих граждан) составляла в прошлом году 74 854 руб. По итогам 1-го квартала 2024 г. она увеличилась до 80 582 руб.