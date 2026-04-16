Потенциал роста цены акций Х5 - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ

Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова.

Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года:

- выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г);

- сопоставимые продажи (LFL): +6,1%;

- прирост магазинов: 2709 шт. за год.

"По итогам первого квартала выручка ИКС 5 продолжила рост двузначными темпами, - отмечает эксперт в комментарии. - В фокусе по-прежнему удержание баланса между форматами. Вызывает вопросы повсеместное снижение LFL-трафика. Это можно объяснить активным открытием новых магазинов и развитием онлайн-каналов, также компания могла сознательно снизить интенсивность промо, сместив фокус на маржу и качество трафика, что в целом отражает уверенный рост среднего чека, особенно в "Пятерочке".

По мнению Кузнецовой, операционные результаты выглядят крепко, но без излишнего оптимизма. За счет расширения сети в прошлом году компания зашла в 2026 год с заметно увеличенной базой торговых площадей, что, на взгляд аналитика, поддерживает органический рост бизнеса.

"По нашим оценкам, в 2026 году "ИКС 5" продолжит комбинировать крепкий рост выручки (~+15% г/г) и комфортную маржу (~6% по EBITDA), - прогнозирует стратег банка. - Также ждем дивиденды: суммарно более 350 руб./акция. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "ИКС5" и видим потенциал роста до 4220 руб./акция на долгосрочном горизонте".

Ложкой дегтя для инвестиционного кейса, по мнению эксперта ПСБ, сейчас выступает обсуждаемый налог на сверхприбыль, который может ограничить как темпы развития бизнеса в следующем году, так и потенциальный объем дивидендов.

