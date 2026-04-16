Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год они увеличились на 50%, отмечается в комментарии. В то же время котировки "РусАла" выросли только на треть при том, что курс рубля за год практически не изменился.

С 5 марта ситуация для производителей алюминия на Ближнем Востоке изменилась кардинально. Из-за проблем с поставками газа некоторые заводы по производству алюминия в регионе либо полностью, либо частично остановили производство. Из-за технологических особенностей возобновление производства после паузы возможно только через 6-12 месяцев. На мировом рынке алюминия образовался существенный разрыв между производством и потреблением, идет истощение запасов, и, по мнению аналитика, есть большая вероятность того, что цены продолжат рост.

Что касается курса рубля, то и здесь, на взгляд эксперта, "РусАл" ждет только позитив - на фоне новости о том, что Правительство России рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила.

" Финансовые показатели "РусАла" очень чувствительны к изменению курса и цен: EBITDA в долларовом выражении растет на 30% при ослаблении рубля на 10%, а при росте цен на алюминий на 10% относительно текущих уровней EBITDA увеличится более чем на 50%. В текущих условиях покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии", - указывает Сергей Селютин.

