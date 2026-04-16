Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год они увеличились на 50%, отмечается в комментарии. В то же время котировки "РусАла" выросли только на треть при том, что курс рубля за год практически не изменился. С 5 марта ситуация для производителей алюминия на Ближнем Востоке изменилась кардинально. Из-за проблем с поставками газа некоторые заводы по производству алюминия в регионе либо полностью, либо частично остановили производство. Из-за технологических особенностей возобновление производства после паузы возможно только через 6-12 месяцев. На мировом рынке алюминия образовался существенный разрыв между производством и потреблением, идет истощение запасов, и, по мнению аналитика, есть большая вероятность того, что цены продолжат рост. Что касается курса рубля, то и здесь, на взгляд эксперта, "РусАл" ждет только позитив - на фоне новости о том, что Правительство России рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила. " Финансовые показатели "РусАла" очень чувствительны к изменению курса и цен: EBITDA в долларовом выражении растет на 30% при ослаблении рубля на 10%, а при росте цен на алюминий на 10% относительно текущих уровней EBITDA увеличится более чем на 50%. В текущих условиях покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии", - указывает Сергей Селютин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:03
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно... читать дальше
.16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает,... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен... читать дальше
.16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном... читать дальше
.16 апреля 2026 года 12:49
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 2700 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Крупнейший продовольственный ритейлер представил довольно слабые операционные результаты за первый квартал... читать дальше
