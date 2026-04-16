"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Роснефти до 610,14 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно опередив рынок, несмотря на слабые финансовые результаты за 2025 год: чистая прибыль сократилась до 293 млрд руб. против 1,08 трлн руб. годом ранее, - отмечают эксперты. - Давление на показатели оказали высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки и увеличение расходов на обслуживание долга, однако EBITDA компании осталась в рамках ожиданий - 2,17 трлн руб.".

На 2026 год прогноз по EBITDA повышен до 3,4 трлн руб., по чистой прибыли - до 1,1 трлн руб., чему способствует устойчивый рост нефтяных цен и ожидания сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти на уровне 1-2%. Дополнительным позитивом, на взгляд экспертов, остаются новые экспортные возможности, включая договоренности о поставках нефти в Индонезию.

