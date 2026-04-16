"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 4320 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам периода совпал с нашим прогнозом и составил 11,3% г/г. Сопоставимые продажи увеличились на 6,1% после 7,3% в прошлом квартале. Замедление роста LFL в основном было связано со слабой динамикой трафика, который упал на 1,7%. Охлаждение экономики, на наш взгляд, оказало значимое негативное воздействие на бизнес ритейлера".

По мнению Михайлина, темпы роста выручки группы ускорятся в будущие кварталы, что позволит достигнуть заявленной на год цели. Аналитик считает, что рост продаж в 2026 году окажется ближе к нижней границе прогнозного диапазона 12-16%.

Согласно расчетам, "ИКС 5" сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 г. 2,7х - ниже значений других продовольственных ритейлеров, указывает эксперт и сохраняет позитивный взгляд на акции компании.

