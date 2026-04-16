Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в марте темп роста ускорился до 7,0%. Это важный сигнал, потому что после слабого января и более ровного февраля компания показала улучшение динамики к концу квартала", - отмечает эксперт. Главная точка роста, на взгляд Чернова, остается прежней - онлайн-продажи обеспечили 22,9% квартальной выручки. Это особенно важно в период, когда офлайн-спрос в fashion-сегменте остается неровным, а покупатель по-прежнему осторожен в расходах. "Слабые места тоже видны - рост в первом квартале заметно ниже темпов 2025 года, когда совокупная выручка Henderson увеличилась на 14,8% г/г и достигла 23,9 млрд руб., - указывает стратег инвесткомпании. - Это значит, что компания пока растет не за счет общего ускорения рынка, а за счет силы бренда, ассортимента и омниканальной модели. Для инвесторов это скорее история про устойчивость, но не про резкий скачок финансовых показателей уже сейчас". По мнению Чернова, дополнительной точкой роста в 2026 году может стать новый распределительный центр в Шереметьево. "Наш базовый прогноз предполагает рост выручки Henderson по итогам года до 25,8-26,2 млрд руб. при чистой прибыли 3,7-4 млрд руб., - отмечает аналитик. - Тем не менее таргет по акции на горизонте года мы пересмотрели с 600 руб. до 500 руб. в связи с коррекцией значительно ниже этих уровней на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Потенциал роста остается, но раскрывать его бумага, скорее всего, будет постепенно, по мере дальнейшего ускорения выручки и запуска новой логистической инфраструктуры". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
