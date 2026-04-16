"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Х5

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 2700 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Крупнейший продовольственный ритейлер представил довольно слабые операционные результаты за первый квартал 2026 года, которые оказались немного хуже наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги X5 с целевой ценой 2700 рублей на акцию. Темпы роста выручки в первом квартале оказались ниже целевого диапазона менеджмента - 12-16% в 2026 году. При этом, по нашим оценкам, в последующие кварталы динамика среднего чека компании будет слабее за счет сокращения разрыва с продовольственной инфляцией".

