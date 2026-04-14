"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина.

Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в четверг, 16 апреля. Как ранее сообщал менеджмент ритейлера, по итогам января-февраля рост продаж оказался ближе к нижней границе диапазона 12-16%. Эксперты "Велес Капитала" ожидают, что слабый трафик оказал влияние на динамику выручки в 1К и показатель увеличился на 11,3% г/г.

"Сопоставимые продажи могли вырасти на 5-6% благодаря увеличению среднего чека, - отмечет Михайлин. - Рост торговой площади, на наш взгляд, замедлился до 7,2% г/г из-за эффекта масштаба и меньшего ввода новых магазинов. По нашему мнению, темпы роста выручки группы ускорятся в будущие периоды, что позволит достигнуть заявленной на год цели. Согласно расчетам, X5 сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 г. 2,7х - ниже значений других продовольственных ритейлеров".

