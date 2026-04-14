Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ

Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова.

Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн барр./сутки). По оценкам ПСБ, в марте и первой декаде апреля на рынке образовался физический дефицит доступного сырья. Хотя формально по итогам I квартала на бумаге сохранялся профицит (за счет избытка в январе и феврале), мартовский провал добычи в Персидском заливе на 8 млн барр./сутки перекрыл этот избыток.

"При этом в текущей ситуации классическое соблюдение квот странами Персидского залива потеряло практический смысл, - отмечает эксперт банка. - Их добыча упала не из-за дисциплины ОПЕК+, а из-за заполнения резервуаров. Однако для стран вне зоны конфликта соблюдение квот остается важным фактором, так как если все остальные участники ОПЕК+ начнут бесконтрольно наращивать добычу, это приведет к обвалу цен в момент, когда конфликт завершится и заблокированная нефть хлынет на рынок".

По оценке Крыловой, в случае продолжения конфликта и блокировки пролива цены на нефть Brent останутся в диапазоне $95-120/барр. Рынок будет закладывать огромную премию за риск. Потолок цен будут сдерживать только интервенции из стратегических резервов США и возможное замедление мировой экономики из-за дорогого топлива.

"В случае заморозки конфликта и открытия пролива мы ждем резкого падения цен в район $70-80/барр., - прогнозирует аналитик ПСБ. - На рынок одновременно вернется как текущая добыча Персидского залива, так и избыточные запасы, скопившиеся в танкерах и хранилищах за время блокады".

