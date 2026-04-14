"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения финансовых результатов, так и в отношении инноваций в продуктовой линейке.

Квартальный отчет Microsoft стал для рынка "холодным душем" и спровоцировал резкую переоценку компании: котировки обвалились примерно на 17%, отмечают аналитики. Негатив быстро вышел за рамки одной компании и затронул весь ИИ-кластер, поскольку отчет наглядно показал ключевую проблему текущего цикла - разрыв между масштабами инвестиций в инфраструктуру и скоростью их финансовой отдачи.

"После публикации отчетности за II квартал 2026 года котировки компании скорректировались на 17%, а оценка снизилась к минимальным значениям за 5 лет по мультипликатору цена/прибыль - 21x. Считаем, что рынок все так же переоценивает риски, выявленные по итогам отчетности. В связи с этим мы сохраняем "позитивный" взгляд", - отмечают стратеги "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.