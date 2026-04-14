"Финам" понизил рейтинг акций Cummins до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных результатов и позитивных ожиданий в сегментах, связанных с оборудованием для дата-центров, при этом в котировках, скорее всего, уже отражено прогнозное увеличение прибыли на 2026 год на 6% г/г, - пишет эксперт. - В традиционных направлениях, особенно в сегменте грузовых автомобилей, рыночная ситуация остается сложной. Котировки, находящиеся на исторических максимумах, выглядят переоцененными на фоне глобальных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и тарифными войнами".

Cummins - американская транснациональная корпорация, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией дизельных двигателей, компонентов электромобилей и продуктов для генерации электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.