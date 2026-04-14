"БКС МИ" рекомендует покупать акции Х5

"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты указывают на факторы привлекательности акций ритейлера:

- Расширение доли рынка. Несмотря на замедление роста продаж в январе-июне 2025 года, тренд на консолидацию продуктовой розницы может продолжится.

- Хорошие финансовые результаты. Рост выручки по итогам 2025 года остается высоким - 19%. По прогнозам БКС, EBITDA по итогам года увеличится почти на 10%.

- Компания вернулась к дивидендам. Финальная выплата за 2025 год может составить 175 руб., ожидаемая доходность при этом около 19% за 2025 год.

Основным риском, на взгляд аналитиков, выступает общая макроэкономическая неопределенность. Замедление роста ВВП и высокие процентные ставки могут сказываться на спросе в магазинах "ИКС 5", но исторически бизнес был довольно устойчивым к этим факторам, пишут они.

