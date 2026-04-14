Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700п - "Финам"

Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам".

Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации вокруг Ирана и ослабления рисков для глобальных поставок сырья.

Дополнительное давление, на взгляд аналитиков, оказывает ухудшающийся макроэкономический фон внутри страны, ухудшающаяся обстановка в бюджетной сфере, а также новости об ударах по портовой инфраструктуре, которые усиливают опасения по поводу логистики, внешнеторговых потоков и общего уровня риска для российских нефтяников.

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, и именно эта зона сейчас выглядит ключевой для краткосрочной динамики, - отмечают эксперты "Финама". - Рынок снижается практически безостановочно уже несколько недель подряд, отступив от области 2900 пунктов, поэтому накопленная перепроданность заметно возрастает и повышает вероятность технического отскока от текущих уровней. Если поддержка 2700 устоит, рынок может получить повод для отскока, однако для более устойчивого разворота покупателям нужно будет не просто остановить падение, но и вернуть индекс выше 2750 пунктов".

