"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Полюса до 2795,95 руб

Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" с 2360,30 руб. до 2795,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт на риски снижен с 30% до 25%.

"Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, доведя совокупные выплаты до 163,65 руб., что немного ниже наших ожиданий, - пишут эксперты. - При этом фундаментальный взгляд на рынок золота остается позитивным: сохраняем прогноз цен на 2026 год в диапазоне $4400-$5200/унц. с акцентом на верхнюю границу".

Поддержку котировкам золота в ближайшие кварталы, на взгляд аналитиков, обеспечат рост инфляционных рисков и возможное смягчение денежно-кредитной политики в США, усиливающее спрос на защитные активы.

