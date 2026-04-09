Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
09 апреля 2026 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные финансовые результаты эмитента за первые три месяца текущего года эксперт оценивает позитивно, хотя в целом они соответствуют ожиданиям. Банк сохранил хорошие темпы роста прибыли благодаря продолжающемуся заметному увеличению чистого процентного дохода и поддержанию высокой операционной эффективности, что нивелировало существенный рост расходов на резервирование, отмечает Додонов. Также он обращает внимание, что в марте чистый комиссионный доход Сбербанка перешел к росту в годовом выражении после продолжительного снижения, наблюдалось улучшение ситуации с кредитованием при относительной стабильности качества кредитных портфелей. Капитальная позиция эмитента остается прочной и позволяет рассчитывать на высокие дивидендные выплаты. "Мы сохраняем позитивный взгляд на Сбербанк и подтверждаем целевую цену в 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций, а также рейтинги "покупать" для них", - пишет Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
09 апреля 2026 года 18:31
Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 24 апреля 2026 года, сообщается в обзоре аналитиков. Негативным сюрпризом динамики цен за последнюю неделю стало прекращение дефляции в плодоовощном сегменте, что способствовало ускорению... читать дальше
.09 апреля 2026 года 18:07
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Эмитент по итогам января-марта 2026 года сохраняет хорошие темпы роста чистого... читать дальше
.09 апреля 2026 года 17:02
Оценка акций Сбербанка остается "позитивной", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за март 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов относительно операционных расходов, констатируют эксперты. На фоне... читать дальше
.09 апреля 2026 года 16:36
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив "МТС", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: X5, ПАО "Транснефть" прив., ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром",... читать дальше
.09 апреля 2026 года 16:04
Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс брокер". Эмитент в 1К26 получил рекордную квартальную прибыль в 491 млрд руб. (ROE - 23,6% и CIR - 24,4%) и уверенно движется к новому историческому максимуму по годовой прибыли на уровне... читать дальше
.09 апреля 2026 года 15:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и Сбербанка, сообщается в обзоре аналитиков. "Отчетность ДВМП за 2025 год по МСФО, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной... читать дальше
.09 апреля 2026 года 14:50
"Финам" повысил рейтинг акций Amgen с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги эмитента в марте-апреле показали негативную динамику под... читать дальше
.09 апреля 2026 года 14:17
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14,5% годовых по итогам заседания в апреле текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. Эксперт не склонен считать стабилизацию инфляции серьезным основанием для паузы в цикле снижении ключевой ставки, так как... читать дальше
.09 апреля 2026 года 13:36
Снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, вероятно, пока остается базовым сценарием, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. "Регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п.п. на заседании 24 апреля 2026 года. Далее... читать дальше
.09 апреля 2026 года 13:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку для акций ПАО "Полюс" и "негативную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Притоки в биржевые фонды ETF, связанные с золотом, в 1К26 сократились на... читать дальше
