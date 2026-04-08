Полюс остается фаворитом золотодобывающего сектора - Совкомбанк

"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова.

"Продолжаем отдавать предпочтение акциям "Полюса" в связи с низкой себестоимостью, меньшей зависимостью финансовых результатов от конъюнктуры и реализуемым в ближайшем будущем амбициозным планам по росту добычи, - пишет эксперт. - Мы сохраняем рекомендацию по акциям "Полюса" на уровне "покупать".

Аналитик отмечает, что долг "Селигдара" вырос, в том числе в связи с увеличением долга в золоте и оттоком в оборотный капитал. Акции выглядят дешево в текущей конъюнктуре, но учитывая риски и рост цены, эксперт меняет рекомендацию на "держать". Реализация проекта Кючуса может быть сдвинута в будущее, полагает Бердников.

"В свою очередь, акции ЮГК в текущей конъюнктуре стоят дешево, но себестоимость добычи сильно выросла, - указывает стратег банка. - Акционерные риски не прогнозируемы. С учетом позитивной ценовой конъюнктуры видим риски увеличения фискальной нагрузки на сектор, что может быть наиболее чувствительно для компаний с высокой себестоимостью".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.