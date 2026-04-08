Дивиденды МГКЛ за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию - инвестбанк "Синара"

Дивиденды "МГКЛ" ("Мосгорломбард") за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности в около 10%, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной.

"МГКЛ" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО. Выручка, уже раскрытая в составе операционных результатов, выросла за 2П25 в 3,9 раза в годовом сопоставлении до 22 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 2 раза по сравнению с 2П24 до 1,2 млрд руб., чистая прибыль - на 84% г/г до 310 млн руб.

"Итоги 2П25 в годовом сопоставлении выглядят сильными, но не дотянули до наших ожиданий по показателю EBITDA, который оказался на 29% ниже прогноза, в том числе из-за более высокой себестоимости товаров в портфеле (71% против 58% годом ранее), - отмечает эксперт. - Чистая прибыль снизилась на 25% п/п, в том числе из-за более высоких процентных расходов, которые на 13% превысили наши оценки. В результате дивиденды за год, возможно, составят 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности около 10%".

