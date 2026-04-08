Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивиденды МГКЛ за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию - инвестбанк "Синара"
08 апреля 2026 года 15:13
Дивиденды МГКЛ за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию - инвестбанк "Синара"
Дивиденды "МГКЛ" ("Мосгорломбард") за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности в около 10%, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. "МГКЛ" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО. Выручка, уже раскрытая в составе операционных результатов, выросла за 2П25 в 3,9 раза в годовом сопоставлении до 22 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 2 раза по сравнению с 2П24 до 1,2 млрд руб., чистая прибыль - на 84% г/г до 310 млн руб. "Итоги 2П25 в годовом сопоставлении выглядят сильными, но не дотянули до наших ожиданий по показателю EBITDA, который оказался на 29% ниже прогноза, в том числе из-за более высокой себестоимости товаров в портфеле (71% против 58% годом ранее), - отмечает эксперт. - Чистая прибыль снизилась на 25% п/п, в том числе из-за более высоких процентных расходов, которые на 13% превысили наши оценки. В результате дивиденды за год, возможно, составят 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности около 10%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МГКЛ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
08 апреля 2026 года 19:01
Акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") - актив с защитными характеристиками и высоким потенциалом роста, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. В 2025 году "ВсеИнструменты.ру" завершили этап агрессивного роста и перешли к модели устойчивого... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:36
Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев. Объявленное перемирие между США-Израилем и Ираном прервало ралли в ценах на удобрения, напоминает эксперт. Если конфликт через означенные две недели не возобновится, то... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:15
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Аналитик положительно оценивает представленные "Группой Позитив" результаты за 2025 год по МСФО, особенно в части возврата NIC и... читать дальше
.08 апреля 2026 года 17:56
Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр., считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Июньские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии среды оставались в существенном минусе и теряли около 14% - инвесторы отреагировали на перспективу... читать дальше
.08 апреля 2026 года 17:39
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) на уровне $34 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 73,5% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "На текущем этапе BITQ выглядит как ставка не... читать дальше
.08 апреля 2026 года 17:04
"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям "Полюса" в связи с низкой себестоимостью, меньшей зависимостью финансовых результатов от конъюнктуры и реализуемым в ближайшем будущем... читать дальше
.08 апреля 2026 года 16:32
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с целевой ценой 4 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "МГКЛ" представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка выросла в 3,7 раза год к году и составила 32 млрд... читать дальше
.08 апреля 2026 года 15:51
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 - УК "Первая"
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива, -... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:38
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA... читать дальше
