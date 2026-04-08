Факторы для выхода рынка ОФЗ из боковика уже сформировались - ПСБ

Факторы для выхода рынка рублевых госбумаг из продолжительного "боковика" уже сформировались, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Перемирие на Ближнем Востоке является позитивным фактором для рынка ОФЗ, снижая повышенные глобальные проинфляционные риски, что должно поддержать решимость ЦБ РФ к дальнейшему планомерному снижению ключевой ставки, отмечает эксперт.

Внутренние факторы, обращает внимание он, также указывают на необходимость продолжения смягчения денежно-кредитной политики: рубль остается относительно крепким, инфляция в I квартале складывается ниже прогноза ЦБ, а индикаторы экономической активности продолжают указывать на повышенные риски переохлаждения экономики.

"Текущая рыночная конъюнктура позволяет рассчитывать на возобновление роста индекса RGBI от уровня 119 пунктов. Несмотря на снижение ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) за I квартал 2026 года, кривая госбумаг и индекс RGBI находятся вблизи уровней начала года, - пишет Грицкевич в материале ПСБ. - Снижение ключевой ставки в апреле на 50 б.п. (до 14,5% годовых), как мы уже отмечали, нивелирует отрицательную маржу по ОФЗ срочностью от 7 лет (при фондировании по ставке RUONIA), что должно подстегнуть спрос на госбумаги и вывести котировки ОФЗ из продолжительного "боковика".

