Рубль, скорее всего, продолжит укрепление - БКС Экспресс

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара CNY/RUB установила месячный минимум около отметки 11,38 руб. Таким образом, вероятно, отложенный эффект от произошедшего в марте значительного роста цен на нефть усиливается для рубля. В то же время спрос на иностранную валюту со стороны импорта восстанавливается не настолько быстро. Это может способствовать дальнейшему укреплению рубля".

Юань приблизился к обозначенной еще на прошлой неделе цели снижения в виде промежуточной поддержки 11,35-11,37 руб./юань, констатирует Бабин. Если она будет пробита, следующим техническим препятствием для снижения, на взгляд аналитика, способен выступить уровень 11,2 руб./юань.

