07 апреля 2026 года 18:36
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление - БКС Экспресс
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара CNY/RUB установила месячный минимум около отметки 11,38 руб. Таким образом, вероятно, отложенный эффект от произошедшего в марте значительного роста цен на нефть усиливается для рубля. В то же время спрос на иностранную валюту со стороны импорта восстанавливается не настолько быстро. Это может способствовать дальнейшему укреплению рубля". Юань приблизился к обозначенной еще на прошлой неделе цели снижения в виде промежуточной поддержки 11,35-11,37 руб./юань, констатирует Бабин. Если она будет пробита, следующим техническим препятствием для снижения, на взгляд аналитика, способен выступить уровень 11,2 руб./юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ/ЮАНЬ-ПРОГНОЗ
07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 18:02
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО". "В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям... читать дальше
.07 апреля 2026 года 17:29
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре. По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались... читать дальше
.07 апреля 2026 года 16:47
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября... читать дальше
.07 апреля 2026 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал... читать дальше
.07 апреля 2026 года 15:21
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 14:41
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 14:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 13:19
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова. Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что... читать дальше
