Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Ярких триггеров для роста по-прежнему нет, но в понедельник сказалась техническая перепроданность, обусловившая разворот бенчмарка, отмечает аналитик.

"Мы ждем, что во вторник индекс Мосбиржи останется в зоне 2700-2800 пунктов. Для закрепления выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы", - пишет Крылова в материале ПСБ.

