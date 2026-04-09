Курс рубля, вероятно, пока останется ниже 11,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока так и останется ниже уровня в 11,5 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты также отмечают в комментарии, что сценарий постепенного возврата цены на нефть марки Brent к $100 за баррель пока "остается на столе" с учетом последних разногласий в конфликте на Ближнем Востоке.

