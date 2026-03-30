Оценка акций Транснефти по-прежнему позитивна - "ВТБ Мои инвестиции"

Оценка привилегированных акций "Транснефти" остается позитивной, прогнозная цена на горизонте года составляет 1713 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков "ВТБ Мои инвестиции".

Выручка и EBITDA эмитента оказались на уровне ожиданий, но чистая прибыль вышла на 20% ниже консенсуса "Интерфакса", констатируют эксперты.

Причина снижения прибыли - "признание убытка от обесценения внеоборотных активов в сумме 98 млрд руб."

"Полагаем, что списание не окажет значительного влияния на размер дивиденда за 2025 год, но из опубликованной информации его точный расчет затруднителен. Наш прогноз по дивиденду - 170-190 руб./ акцию, доходность - 12,4-13,8%", - указывают аналитики брокера.

"У нас позитивный взгляд на привилегированные акции компании. Целевой уровень на двенадцать месяцев - 1713 руб." - пишут они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.