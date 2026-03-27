"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков.

"Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный денежный поток в отрицательной зоне, а долговая нагрузка превысила 20х на фоне роста чистого долга и сокращения EBITDA.

"Компания ожидаемо показала слабую отчетность за прошлый год: сказывается влияние отраслевого кризиса как в металлургии, так и в угольной отрасли, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Дополнительно на компанию давят процентные расходы, которые превышают EBITDA в 5 раз. Ожидаем восстановления отрасли и дальнейшего снижения ставки".

Сейчас соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию за последние 12 месяцев (спотовый Р/Е) отрицательное, подчеркивают эксперты. С учетом их прогнозов на 12 месяцев целевой Р/Е на 2027 год у "Мечела" также будет отрицательным, что соответствует "негативному" взгляду.

"Для инвестиционной привлекательности акций "Мечела" мультипликатор должен составлять около 3,5х, - указывают стратеги БКС. - Такая оценка возможна при обесценении рубля до уровня свыше 100 руб. /$1. На горизонте 12 месяцев мы считаем такой сценарий маловероятным".

