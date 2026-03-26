"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной, констатирует эксперт.

С одной стороны, чистый процентный доход продолжает очень быстро восстанавливаться, и это подтверждает тезис о том, что банк остается главным бенефициаром в секторе от смягчения монетарной политики в стране.

В то же время, отмечает Додонов, чистая прибыль умеренно сократилась, что было в большой степени обусловлено падением прочих и заметным ростом операционных расходов.

Аналитик "Финама" указывает, что в предстоящие недели в центре внимания инвесторов, по всей видимости, будет находиться вопрос о дивидендах за 2025 год - менеджмент ранее говорил, что решение по ним будет принято до середины апреля.

"Учитывая, что зазор между нормативами достаточности капитала банка и регуляторными минимумами остается небольшим, мы считаем вероятным сценарием направление на выплаты 25% прошлогодней чистой прибыли. В таком случае дивиденд может составить 9,7 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует неплохой доходности на уровне 11,4%", - пишет Додонов в обзоре.

"Мы сохраняем рейтинг "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 123,8 руб." - указывает он.

