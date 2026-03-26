Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000/унц. - ПСБ

Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали:

- риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара;

- рост предложения металла со стороны центробанков ближневосточных стран;

- продажи со стороны ETF (примерно -1 млн унц.), а также сохранение низкого спекулятивного интереса к золоту.

В результате котировки драгметалла откатились в район $4500/унц., а в минимуме достигали отметки $4100/унц., констатируют эксперты.

"В краткосрочной перспективе считаем, что большая часть коррекционного потенциала в золоте уже реализована. При этом ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынке и попыток коррекционного отскока металла с возвращением котировок в район $5000/унц.", - прогнозируют стратеги ПСБ.

В среднесрочной перспективе они продолжают смотреть на золото позитивно. Поддержку драгметаллу будут оказывать покупки со стороны центробанков, инвестиционный спрос на фоне сохранения рисков по доллару и госдолгу США. Целью роста цены золота может стать район $5400 - 5600/унц., полагают в банке.

