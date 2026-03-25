"Финам" повысил рейтинг акций Sanhua до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С пиков 2026 ода акции уже снизились в цене почти на 30% на фоне коррекции на азиатских рынках, отыграв большую часть рисков, - пишет эксперт. - Наша оценка определялась на основе мультипликаторов EV/EBITDA, P/DPS и EV/Sales 2026E".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

