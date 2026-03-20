Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2840 - 2940п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2840 - 2940 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать уверенный рост - к окончанию недели индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, продолжив движение в диапазоне 2840 - 2940 пунктов, - констатируют эксперты банка. - При этом инвесторы отыгрывали изменения на товарных рынках, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, что способствовало активизации спроса в отдельных секторах и бумагах. На следующей неделе ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2840 - 2940 пунктов. При отсутствии явных триггеров для направленного движения рынка широким фронтом, ожидаем преобладания спроса в отдельных секторах".

