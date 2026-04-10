Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2700-2800п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Из корпоративных событий, отмечает эксперт, нужно следить за рекомендацией совета директоров "Полюса" по финальным дивидендам за 2025 год. Ранее эмитент выплатил за первое полугодие 2025 года 70,85 рубля на акцию, за III квартал - еще 36 рублей на акцию.

"Если исходить из действующей дивидендной политики с выплатой 30% от EBITDA и EBITDA за 2025 год на уровне $6347 млн, можно ожидать еще примерно 55-60 рублей на акцию. Тогда суммарно за 2025 год получится около 162-167 рублей дивидендов на акцию с доходностью примерно 7,3-7,5% к цене закрытия 9 апреля", - прогнозирует Чернов.

Последний день с дивидендами будет торговаться "НОВАТЭК": финальная выплата за 2025 год утверждена на уровне 47,23 рубля на акцию, суммарно за 2025 год акционеры получат 82,73 рубля. При текущей цене акций "НОВАТЭКа" это дает около 3,8% доходности по финальной выплате и около 6,6% по всему году, указывает аналитик инвесткомпании.

По оценкам Чернова, рубль в пятницу будет находиться в коридоре 77-79 руб./$1, а нефть марки Brent, вероятно, продолжит торговаться в районе $90-100 за баррель.

