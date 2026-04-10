Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Динамика торговой сессии четверга говорит о полноценном закреплении китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и сигнализирует возможном продолжении снижения, считает эксперт.

Поддержку данной тенденции оказывает низкий спрос на валюту со стороны импортеров в виду слабой внутренней экономической активности и, как следствие, ограниченности импорта.

При этом, указывает Зварич, в апреле экспортеры могут предложить повышенный объем валюты на рынке как за счет улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, так и за счет повышенных отчислений в бюджет, включающих НДД - объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле, относительно марта, по оценкам ПСБ, вырастет в 1,3 раза.

"На таком фоне в рамках апреля видим возможности для отступления юаня к нижней границе данного коридора. При этом в пятницу волна снижения в паре юань/рубль, скорее всего, продолжится, однако ближе к концу сессии не исключаем попыток перехода пары к коррекционному восстановлению на фоне закрытия коротких позиций в китайской валюте в преддверии выходных", - пишет аналитик банка в материале.

