Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
10 апреля 2026 года 09:17
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за март 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. Основным драйвером роста чистой прибыли остается чистый процентный доход, который взлетел в марте почти на треть, до 305 млрд руб. "По нашей оценке, банк поддерживает чистую процентную маржу (NIM) на уровне около 6%, несмотря на снижающуюся ключевую ставку. По показателю маржинальности банк показывает результаты лучше наших ожиданий", - указывает Жителев. Также он отмечает, что в марте резко выросла стоимость риска (CoR) - до 2,4%, что может быть связано с выдачей новых займов и начислением дополнительных резервов после аномально низкого CoR в феврале (0,9%). "Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги банка и рекомендуем "покупать" с целевой ценой 393 руб. за акцию", - говорится в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
10 апреля 2026 года 09:56
Российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться вблизи текущих уровней на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии. Уровнем поддержки выступает отметка... читать дальше
.10 апреля 2026 года 09:41
Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Динамика торговой сессии четверга говорит о... читать дальше
.09 апреля 2026 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные финансовые результаты... читать дальше
.09 апреля 2026 года 18:31
Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 24 апреля 2026 года, сообщается в обзоре аналитиков. Негативным сюрпризом динамики цен за последнюю неделю стало прекращение дефляции в плодоовощном сегменте, что способствовало ускорению... читать дальше
.09 апреля 2026 года 18:07
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Эмитент по итогам января-марта 2026 года сохраняет хорошие темпы роста чистого... читать дальше
.09 апреля 2026 года 17:02
Оценка акций Сбербанка остается "позитивной", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за март 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов относительно операционных расходов, констатируют эксперты. На фоне... читать дальше
.09 апреля 2026 года 16:36
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив "МТС", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: X5, ПАО "Транснефть" прив., ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром",... читать дальше
.09 апреля 2026 года 16:04
Акции Сбербанка остаются фундаментально недооцененными, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс брокер". Эмитент в 1К26 получил рекордную квартальную прибыль в 491 млрд руб. (ROE - 23,6% и CIR - 24,4%) и уверенно движется к новому историческому максимуму по годовой прибыли на уровне... читать дальше
.09 апреля 2026 года 15:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и Сбербанка, сообщается в обзоре аналитиков. "Отчетность ДВМП за 2025 год по МСФО, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной... читать дальше
.09 апреля 2026 года 14:50
"Финам" повысил рейтинг акций Amgen с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги эмитента в марте-апреле показали негативную динамику под... читать дальше
