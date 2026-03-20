Траектория снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет плавной - "Финам"

Траектория снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет плавной, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Мы полагаем, что с учетом мнения Банка России о приближении экономики к траектории сбалансированного роста, в случае смягчения рисков, связанных с внешними факторами и бюджетным правилом, у ЦБ может появиться больше возможностей по увеличению шага снижения ключевой ставки, что могло бы со временем оживить ослабшую экономическую активность", - пишет эксперт.

Нормализация ДКП продолжается, что, по мнению Беленькой, означает, что долговой рынок хорошо позиционирован для ценового роста, поскольку для облигаций нет более благоприятного периода, чем когда происходит снижение процентных ставок. Аналитик считает, что траектория снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы, по-видимому, будет плавной и довольно растянутой, а значит инвесторам не стоит рассчитывать на быстрые ралли цен.

"Основной доход продолжит формироваться за счет купона и грамотного подбора эмитентов, - указывает эксперт "Финама". - Ключевой акцент мы предлагаем сохранять на длинном фиксированном купоне от высоконадежных заемщиков с премией к ОФЗ".

