"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3943 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Продуктовый ритейлер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

-Выручка выросла на 18,8% год к году и составила 4,6 трлн рублей.

-Чистая прибыль снизилась на 14%, до 94,8 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли - 2% против 2,8% годом ранее.

-Операционная прибыль выросла на 4,4% до 160,8 млрд рублей.

-Скорр. EBITDA выросла на 11,4%, до 285,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 6,1% против 6,6% годом ранее.

- Чистый долг к концу периода составил 228,5 млрд рублей. Чистый долг/EBITDA - 2,13х.

"Результаты оцениваем позитивно, с заметным улучшением в IV квартале, - отмечают эксперты. - X5 все еще сильный игрок на рынке ритейла. Ключевой драйвер - рост рентабельности: компании удалось усилить маржу, а показатель EBITDA закрепился выше 6%, что является сильным сигналом на фоне непростой рыночной конъюнктуры и подтверждает устойчивость операционной модели".

При этом аналитики подчеркивают, что давление на чистую прибыль сохраняется: рост процентных расходов на фоне увеличившейся долговой нагрузки, а также влияние макрофакторов на фоне повышения НДС продолжают ограничивать рентабельность.

Взгляд стратегов "Цифра брокера" на компанию остается позитивным за счет лидерства на рынке и привлекательной дивидендной политики.

