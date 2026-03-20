Банк ПСБ сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив акций "ЛУКОЙЛа" на фоне отчетности компании за 2026 год, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"ЛУКОЙЛ" отчитался за 2025 год по МСФО: выручка составила 3,768 трлн руб. (-15% г/г);

EBITDA - 892 млрд руб. (-37,3% г/г); чистая прибыль от продолжающейся деятельности: 96,65 млрд руб.(794,4 млрд руб. годом ранее).

Чистый убыток компании в 2025 году составил 1,06 трлн руб. (с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году).

"Компания получила убыток, но он "бумажный" и обусловлен тем, что были списаны зарубежные активы на 1,66 трлн рублей, - уточняет Крылова. - "ЛУКОЙЛ" их уже убрал из отчетности с 21.11.2025 (кроме отчета о ДДС), но не успел продать. То есть, на инвестпрофиль компании это мало влияет".

По оценке аналитика банка, деятельность от российских активов осталась прибыльной. Сокращение выручки и EBITDA ожидаемо и связано с низкими рублевыми ценами на нефть и простоем НПЗ из-за внешних воздействий, давление на прибыль помимо списаний оказали и отрицательные курсовые разницы.

"ЛУКОЙЛ" все равно рекомендовал в качестве финальных дивидендов 278 руб./акцию, что чуть выше ожиданий (доходность 4,8%, последний день для покупки - 30 апреля). Это позитивный момент, - отмечает эксперт банка. - Сейчас в фокусе судьба выбывших зарубежных активов - цена продажи, в какие сроки они будут реализованы, и как "ЛУКОЙЛ" получит и будет использовать денежные средства от продажи. В целом, у нас сдержанно позитивный взгляд на компанию".

