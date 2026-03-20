"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова.

23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год.

Эксперт ожидает, что в 4К25 компания нарастит выручку на 2,3% г/г, до 56,4 млрд руб. EBITDA вырастет на 25,2% г/г, до 19,8 млрд руб., с рентабельностью 35,2% против 28,7% годом ранее.

Свободный денежный поток "Акрона" в 4К25 увеличится до 6,0 млрд руб. благодаря росту операционной рентабельности и высвобождению оборотного капитала.

"Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд компании за 2025 год (в дополнение к уже выплаченным 189 руб. на акцию за 9 месяцев 2025 года) составит около 460 руб. на акцию при условии распределения 50% чистой прибыли по МСФО, - отмечает Данилов. - Мы повышаем целевую цену для бумаг "Акрона" до 15351 руб. с сохранением рекомендации "продавать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.