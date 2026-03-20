СЕГОДНЯ:
Снижение ставки ЦБ до 15% соответствует рыночным ожиданиям - "Гарда Капитал"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
20 марта 2026 года 14:26
Снижение ставки ЦБ до 15% соответствует рыночным ожиданиям - "Гарда Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п., напоминает эксперт. Регулятор выбрал средний вариант, понизив "ключ" сдержанным шагом на 50 б.п., до 15%, и это соответствовало базовым рыночным и нашим ожиданиям. "Сигнал рынку можно рассматривать как нейтральный, - считает Бахтин. - Банк России будет "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий". Виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения рассматривается как временный фактор. В то же время отмечается, что проинфляционные риски еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с "ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности". Эксперт отмечает, что снижение ключевой ставки без отклонений от ожиданий в моменте никак не сказалось на курсе рубля. "ДКП - системный фактор, эффект от которого растянут по времени. Полагаем, что в апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб., юаня - ниже 12 руб.", - прогнозирует Бахтин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
