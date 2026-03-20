.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 марта 2026 года 14:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост финансовых показателей ключевых сегментов, при этом долг также увеличился - на 35,1% (до 808 млрд руб.) на фоне масштабной инвестиционной программы нового строительства, отмечают аналитики. Выручка компании составила 744 млрд руб. (+15,7%), EBITDA - 220 млрд руб. (+45,7%; рентабельность - 29,5%), чистая прибыль - 119 млрд руб. "Чистая прибыль, как мы и ожидали, вышла из отрицательной зоны и даже превысила наш прогноз в полтора раза. Остальные показатели укладываются в рамки наших ожиданий. Значительный рост чистой прибыли обусловлен ростом операционной прибыли в восемнадцать раз и в большей степени - корректировкой завышенного обесценения активов (+44 млрд руб.) в прошлом периоде, - пишут эксперты "Эйлера". - Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" c прогнозной ценой на двенадцать месяцев в 1,5 руб./акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
20 марта 2026 года 18:00
Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2840 - 2940 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать уверенный рост - к окончанию недели индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, продолжив движение в... читать дальше
.20 марта 2026 года 17:33
Траектория снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет плавной, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Мы полагаем, что с учетом мнения Банка России о приближении экономики к траектории сбалансированного роста, в случае смягчения рисков, связанных с... читать дальше
.20 марта 2026 года 17:06
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк инвестиции". "Ритейлер публиковал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания заработала 4,6 трлн рублей, на 19% больше, чем в прошлом... читать дальше
.20 марта 2026 года 16:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3943 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Продуктовый ритейлер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: -Выручка выросла на 18,8% год к году и... читать дальше
.20 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив акций "ЛУКОЙЛа" на фоне отчетности компании за 2026 год, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "ЛУКОЙЛ" отчитался за 2025 год по МСФО: выручка составила 3,768 трлн руб. (-15% г/г); EBITDA - 892 млрд руб. (-37,3% г/г); чистая... читать дальше
.20 марта 2026 года 15:31
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Банк России на заседании 20 марта снизил ставку на 50 б.п. до 15%, как этого ожидал консенсус и рынок, отмечает эксперт в комментарии. Сигнал прежний,... читать дальше
.20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания... читать дальше
.20 марта 2026 года 14:26
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:40
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:13
Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.