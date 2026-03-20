СЕГОДНЯ:
Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа сохраняется на уровне 6420 руб. - "Финам"
20 марта 2026 года 13:40
Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа сохраняется на уровне 6420 руб. - "Финам"
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025 и 2024 годы представлена в новом формате, кроме отчета о движении денежных средств, отмечает эксперт. Зарубежные активы были из нее деконсолидированы на фоне санкций и планов по их продаже. "В первую очередь этим объясняется сильное расхождение итоговых результатов с нашими и рыночными ожиданиями, так как базово рынок ожидал деконсолидации активов уже после их продажи", - говорится в обзоре. Бумажный убыток от обесценения зарубежных активов никак не влияет на инвестиционный кейс компании и носит чисто технический характер, указывает Кауфман. Сейчас ключевыми факторами являются сроки и стоимость продажи зарубежных активов, а также то, куда "ЛУКОЙЛ" направит деньги от сделки. "Учитывая следования дивидендной политике, мы не исключаем, что средства от продажи зарубежных активов могут быть направлены на рост акционерной стоимости", - отмечает аналитик "Финама". "Снижение выручки и EBITDA в первую очередь объясняются более низкими рублевыми ценами на нефть в прошлом году и перебоями с нефтепереработкой из-за внешних воздействий. Также отметим, что на чистую прибыль, кроме обесценений, повлияли и отрицательные курсовые разницы", - пишет Кауфман в материале инвесткомпании. Кроме того, совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 278 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Доходность выплаты может составить 4,8%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 4 мая. "Рекомендация по дивидендам оказалась немного выше нашего прогноза (235 руб. на акцию), но в целом соответствует рамкам консенсуса. На наш взгляд, такая рекомендация является позитивным сигналом для инвесторов и подтверждает нацеленность менеджмента на рост акционерной стоимости, - говорится в материале эксперта. - По нашим оценкам, рекомендованные дивиденды соответствуют 100% скорректированного FCF за второе полугодие. Что более важно, при расчете дивидендов нефтяник снова не стал учитывать 76 млн акций, которые планировалось погасить, то есть, вероятно, план по погашению части выкупленных ранее акций остается в силе". Локально "Финам" сохраняет умеренно положительный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа"- целевая цена по ним составляет 6420 руб., апсайд - 10%. "Многое в кейсе будет зависеть от успешности продажи зарубежных активов и того, как будут использованы полученные от сделки денежные средства. Также фактором неопределенности остается конфликт на Ближнем Востоке. Пока эмитент, как и российские нефтяники в целом, является прямым бенефициаром текущих событий, но сложно сказать, сколько еще конфликт будет продолжаться и какой будет его интенсивность", - отмечает Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
20 марта 2026 года 18:00
Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2840 - 2940 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать уверенный рост - к окончанию недели индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, продолжив движение в... читать дальше
20 марта 2026 года 17:33
Траектория снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет плавной, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Мы полагаем, что с учетом мнения Банка России о приближении экономики к траектории сбалансированного роста, в случае смягчения рисков, связанных с... читать дальше
20 марта 2026 года 17:06
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк инвестиции". "Ритейлер публиковал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания заработала 4,6 трлн рублей, на 19% больше, чем в прошлом... читать дальше
20 марта 2026 года 16:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3943 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Продуктовый ритейлер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: -Выручка выросла на 18,8% год к году и... читать дальше
20 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив акций "ЛУКОЙЛа" на фоне отчетности компании за 2026 год, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "ЛУКОЙЛ" отчитался за 2025 год по МСФО: выручка составила 3,768 трлн руб. (-15% г/г); EBITDA - 892 млрд руб. (-37,3% г/г); чистая... читать дальше
20 марта 2026 года 15:31
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Банк России на заседании 20 марта снизил ставку на 50 б.п. до 15%, как этого ожидал консенсус и рынок, отмечает эксперт в комментарии. Сигнал прежний,... читать дальше
20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания... читать дальше
20 марта 2026 года 14:26
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,... читать дальше
20 марта 2026 года 14:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост... читать дальше
20 марта 2026 года 13:13
Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в... читать дальше
