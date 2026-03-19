"Т-Технологии" остаются фаворитом финансового сектора - "Эйлер"

"Т-Технологии" остаются фаворитом среди эмитентов финансового сектора, отмечается в комментарии аналитическом компании "Эйлер".

"Группа "Т-Технологии" опубликовала положительные результаты по МСФО за 4К25 и 2025 год, - отмечают эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. - Операционная чистая прибыль в 2025 году составила 174 млрд руб. (рентабельность капитала 29%), что соответствует целям менеджмента. В 4К25 операционная чистая прибыль составила 54 млрд руб. (+41% г/г; рентабельность капитала 33%), превысив консенсус-прогноз и наши ожидания на 9% и 2% соответственно. Мы продолжаем рассматривать "Т-Технологии" как фаворита финансового сектора, демонстрирующего высокий темп роста чистой прибыли и высокую рентабельность капитала".

Эксперт "Эйлера" подтверждает прогнозную цену акций Группы на уровне 4800 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 43%.

