"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore с целевой ценой $10,6 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

Solidcore представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Благодаря ралли мировых цен на золото и сильным продажам во 2-м полугодии компания значительно нарастила выручку и EBITDA, а также пополнила денежную подушку, которая составила $836 млнн а конец 2025 года, отмечает эксперт.

Тем не менее дивиденды по итогам 2025 года выплачиваться не будут, так как в приоритете остается развитие бизнеса.

В 2026 годуSolidcore столкнется с двукратным ростом CAPEX и увеличением TCC и AISC на 20-30%, однако рекордно высокая стоимость золота, на взгляд Данилова, компенсирует данные вызовы.

"Компания продолжает развиваться, - отмечает эксперт. - В текущем году Solidcore входит в активную фазу строительства ЕГМК, готовится к реализации проекта Сырымбета и исследует возможности для приобретения новых активов".

