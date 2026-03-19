"Финам" повысил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF до $21,24

"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $16,42 до $21,24 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Повышение целевой цены связано с более высокими, чем ожидалось, темпами ввода новых мощностей в сфере ВИЭ в 2025 году и текущим энергетическим кризисом, который может ускорить внедрение зеленой генерации.

"iShares Global Clean Energy ETF позволяет инвестировать в компании, занимающиеся различными видами возобновляемой энергетики. Второй за четыре года кризис с поставками нефти и газа, на наш взгляд, может стимулировать ряд стран перейти к ускоренному внедрению ВИЭ, чтобы меньше зависеть от импорта, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В первую очередь это может касаться наиболее пострадавших азиатских стран, в большинстве из которых зеленая энергетика находится только на начальной стадии развития. На этом фоне ожидаем, что активное развитие ВИЭ продолжится в средне- и долгосрочной перспективе".

