.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Цена золота может понизиться до $4250/унц. в феврале - SberCIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 марта 2026 года 17:25
Цена золота может понизиться до $4250/унц. в феврале - SberCIB
Котировки золота могут понизиться до $4250 за тройскую унцию к концу 2026 года, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что ФРС ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне, но ужесточил риторику. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, есть риски повышения ставки - это, на взгляд аналитиков, напрямую повлияет на глобальное укрепление доллара и послужит негативным фактором для золота. Тактический взгляд на цену золота у стратегов инвестбанка негативный. Они полагают, что золото, возможно, продолжит дешеветь. "Новый прогноз в базовом сценарии - $4250/унц. на конец четвертого квартала текущего года, - указывают аналитики. - Новый рисковый сценарий предполагает постепенное снижение до $4000/унц. Оптимистичным сценарием для золота будет окончание Ближневосточного конфликта ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.