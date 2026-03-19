"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26

"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26 со средним потенциалом роста 25%, сообщается в стратегии аналитиков на текущий квартал.

"Для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под нашим покрытием активно инвестируют, - пишут эксперты. - Длительные сроки строительства и специфика регулирования не позволяют произойти быстрой окупаемости. Таким образом, риски в секторе сохраняются: крупные инвестрасходы, рост издержек, ухудшение раскрытия и корпоративного управления".

Аналитики обращают внимание, что ряд компаний (прежде всего, "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2") сейчас не раскрывают финансовую отчетность. Раскрытие "Юнипро" также существенно сократилось.

"Наш взгляд на "Юнипро" и "Мосэнерго" снова стал "позитивным", и всего в секторе теперь интересно выглядят четыре компании, - отмечают стратеги "БКС МИ". - Однако мы остаемся крайне осторожными в отношении сектора электроэнергетики из-за непредсказуемости ряда корпоративных решений (дивиденды, траектория будущей инвестпрограммы и прочее). Из всех бумаг сектора только "Интер РАО", на наш взгляд, сейчас способна и привержена к устойчивым выплатам дивидендов".

При этом аналитики оставляют "негативный" взгляд на "ФСК-Россети" и "РусГидро": обе компании находятся на пике своих инвестпрограмм. Крупные инвестиции ставят под удар финансы обеих компаний, полагают в "БКС МИ".

