"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 64,04 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 64,04 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 45%, сообщается в материале аналитиков.

"РусАл" сохраняет позиции одного из крупнейших игроков на глобальном рынке алюминия, несмотря на слабую динамику финансовых результатов в 2025 году, - отмечают эксперты. - Улучшение конъюнктуры рынков сбыта, рост цен на алюминий и восстановление рентабельности формируют предпосылки для переоценки компании. На этом фоне акции эмитента остаются недооцененными и предлагают значительный потенциал роста при сохранении повышенных рисков".

